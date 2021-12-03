Тюменцу дали три года условно за убийство беременной лосихи и лося

Житель Тюменской области получил три года условного срока за убийство беременной лосихи и лося.

По версии следствия, мужчина 21 апреля 2020 года поехал на охоту на территорию общедоступных охотничьих угодий, расположенных вблизи коттеджного поселка Кулига-2 Тюменского района. Там он из охотничьего карабина застрелил двух лосей. Между тем охота весной на данных животных запрещена. К тому же, одна из отстреленных особей оказалась беременной лосихой. На месте преступления были обнаружены головы, шкуры, внутренние органы убитых животных. Среди останков самки лося находился сформировавшийся эмбрион.

В результате действий браконьера государству в лице Госохотдепартамента Тюменской области был причинен ущерб в размере 640 тысяч рублей.

В ходе следствия фигурант дела в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд на 2 года его лишил права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Карабин и снегоход (квадроцикл), как орудия преступления, по приговору суда будут конфискованы в доход государства, сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что сейчас в России возбуждено громкое уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, он тоже обвиняется в убийстве лося. С фигуранта дела уже сняла депутатская неприкосновенность.

Тюмень, Елена Васильева

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