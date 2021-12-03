Вакцинация от COVID-19 не превращает человека в источник инфекции. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, кандидат медицинских наук Ксения Степанова, которую цитирует региональный оперштаб.
«Ни одна вакцина от COVID-19, зарегистрированная и используемая в России, не содержит живого вируса. Поэтому когда проводится вакцинация, вирус не заносится в организм, и вакцинированный не становится источником инфекции», – подчеркнула эксперт.
Вакцинированный может стать источником инфекции только в том случае, если он все-таки заразился COVID-19.
Как ранее писал «Новый День», за минувшие сутки в Тюменской области 310 человек заболели ковидом.
Тюмень, Елена Васильева
© 2021, РИА «Новый День»
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