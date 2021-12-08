В Тюмени за крупное хищение из бюджета задержали чиновника, его родственницу и коммерсанта

В Тюмени – очередной коррупционный скандал. За крупное хищение задержан директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени Игорь Фролов и его родственница, консультант того же департамента. Кроме того, по этому же делу задержан местный коммерсант.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, расследование касается хищения бюджетных средств на сумму около 5 млн. рублей. Двум фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным следствия, Фролов в феврале 2020 и 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей родственницей, а также с директором коммерческой организации, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере около 5 миллионов рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе Тюмени.

Все подозреваемые были задержаны в результате оперативной разработки подразделения РУФСБ России по Тюменской области и СКР.

Следователями СКР проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

Следователем СКР направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину фигурант уголовного дела признал и готов возместить причиненный ущерб.

В настоящее время следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также на выявление новых эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовного дела и иных лиц, возможно причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Елена Васильева

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