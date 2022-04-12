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Вторник, 12 апреля 2022, 16:29 мск

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Бывший тюменский чиновник Фролов выйдет из СИЗО

Бывшего тюменского чиновника Игоря Фролова, которого подозревают в мошенничестве, выпустят из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 12 апреля 2022 года. Таков итог рассмотрения апелляционной жалобы, которую подавал г-н Фролов. Эта мера пресечения будет действовать до 2 июня 2022 года.

Напомним, Игорь Фролов занимал пост директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. Его обвиняют в хищении 5 млн рублей. По версии следствия, он сделал это совместно с другим сотрудником данного департамента – своей родственницей, а также с директором коммерческой организации. Деньги предназначалась для уборки и содержания дорог в Тюмени.

Его обвиняют в преступлении, которое описано в ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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