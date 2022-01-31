Экс-директор дептранса Тюмени останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 31 января, суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорю Фролову. Он будет находиться в СИЗО до 2 апреля 2022 года.

Напомним, Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, в феврале 2020 года, а также в феврале 2021 года, вместе с сотрудником данного департамента, своей родственницей, а также с директором коммерческой организации, используя свое служебное положение, путем обмана, совершили хищение бюджетных средств в размере около 5 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе Тюмени.

Суд также продлил домашний арест до 2 апреля 2022 года, соучастнице преступления Ольге Фроловой. Постановление не вступило в законную силу, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Как уже сообщал «Новый День», Фролов, а также его родственница, работавшая консультантом в его департаменте и местный коммерсант вступили в сговор и дважды совершили хищение бюджетных средств.

Тюмень, Ольга Федорова

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