В Тюмени в очереди к хирургу подрались пациентки

В Тюмени две женщины подрались в очереди на прием к хирургу.

Как сообщает издание «Наш город», свидетельницей конфликта стала еще одна тюменка Алина Грачёва, ей удалось снять на видео ссору двух женщин в очереди в одной из поликлиник города.

Девушка рассказала, что всё случилось из-за долгого приёма. Долго ожидающие люди в очереди уже были на пределе, когда пришла женщина с талоном и решила пройти вперёд всех.

«Очередь к хирургу не двигалась совершенно. Я была записана на 15.30, но в 17 уже была вынуждена уйти – ждали дела. Очень много людей – по записи и без. Как правило, в кабинет заходят по порядку – по талону и без. Было уже много недовольных. Приходили с талонами и возмущались: почему я должна ждать, ведь у меня талон на время», – пояснила в своём Инстаграм Алина.

Она также отметила, что одна из женщин ждала уже достаточно давно – более двух часов, когда пришла гражданка с талоном и заявила, что ей назначено и в очереди она сидеть не будет. Дамы толкались у двери и, когда она открылась новенькая попыталась пнуть оппонентку, поскальзнулась в бахилах и упала, чем привела очевидцев в восторг.

«Справедливость восторжествовала», – подытожила тюменка.

Ранее «Новый день» писал, что из-за ажиотажа на пунктах вакцинации в кабинет пациенты не пускали врача.

Тюмень, Елена Васильева

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