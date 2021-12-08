Чиновника тюменской мэрии, которого подозревают в крупном хищении, заключили под стражу

В Тюмени продолжает разворачиваться скандальная история по крупное хищение из бюджета города. Сегодня Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Игоря Фролова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 февраля 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», Фролов, а также его родственница, работавшая консультантом в его департаменте и местный коммерсант встрепили в сговор. В результате него фигуранты дела дважды, в феврале 2020 и феврале 2021 года, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере около 5 миллионов рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе Тюмени.

Все подозреваемые были задержаны в результате оперативной разработки подразделения РУФСБ России по Тюменской области и СКР.

Следователями СКР проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»