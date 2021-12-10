Спикер гордумы Тюмени назвал антиваксеров доносчиками и призвал их раскаяться

Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный назвал доносчиками тюменских общественников, пожаловавшихся на спикера облдумы Сергея Корепанова в следственный комитет.

В свою очередь, Корепанов, считающий неакцинированных людей «опаснее шахидов», в глазах Заболотного выглядит «настоящим Политиком и Человеком».

«Накануне Сергей Евгеньевич высказал сожаление о своём неудачно подобранном выражении, тем самым еще раз показал всем, что он настоящий Политик и Человек, умеющий слышать людей, сопереживать, которому небезразличны жизнь и здоровье земляков, – написал в своем Instagram Евгений Заболотный. – А как будут жить без раскаяния те, кто написал против него, по сути, политические доносы? Кто призывал организовать дела и суды? Простите их, Сергей Евгеньевич!».

Напомним, опрометчивое заявление Корепанов сделал две недели назад. «Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида, поскольку если шахид взорвет на себе взрывчатку, он поразит людей, которые рядом стоят, а если невакцинированный человек будет с тобой рядом в непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь в дом к себе, к детям, к родным, близким и так далее», – сказал спикер в ходе обсуждения законопроекта о QR-кодах.

Извиниться он решил только после того, как скандал перешел с регионального на федеральный уровень. Сначала тюменские общественники подали заявление в СКР с просьбой проверить слова спикера на предмет разжигания розни. А затем цитату Корепанова оценили в Москве – прямо в ходе заседания Общественной палаты России следственному комитету было предложено «организовать дело по такому выступлению».

Также активисты обратились в облдуму с требованием обсудить поведение председателя на комиссии по этике и лишить его права выступать на заседаниях. В социальных сетях тюменцы предполагали, что пожилой Сергей Корепанов уже просто не понимает значения слов, которые произносит.



Тюмень, Ольга Федорова

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