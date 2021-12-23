Депутат Госдумы поделился с главой Тюмени инсайдом: управление жилфондом хотят вернуть в муниципалитеты

Главу Тюмени Руслана Кухарука и депутатов гордумы попросили подумать над тем, как вернуть рынок управления жилфондом муниципалитетам.

О том, что такое развитие событий уже начинает обсуждаться на федеральном уровне, тюменским депутатам и мэру сообщил депутат Госдумы Евгений Марков. Причина, по его словам, заключается в повсеместном недовольстве граждан работой управляющих компаний. Коммерческие УК хотят управлять новыми домами, где мало затрат, а проблемным фондом занимаются очень плохо.

«После общения с моими коллегами из комитета Госдумы по ЖКХ, у меня есть ощущение, что та парадигма, которая была заложена несколько десятилетий назад, когда этот рынок предполагали сделать коммерческим, она не оправдала себя, – сказал Марков, выступая сегодня на заседании гордумы Тюмени. – Я хочу, чтобы вы, Руслан Николаевич, и депутаты думали – каким образом мы можем возвращать систему управления жилфондом, скорее всего, в муниципальное управление… Вот этот тренд начинает проявляться, и я вам его аккуратно подсвечиваю».

Также Марков попросил депутатов подумать над еще одной проблемой – сокращением расходов граждан.

Тюмень, Ольга Федорова

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