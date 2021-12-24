Разговор с Путиным стал лучшим событием в жизни тюменского журналиста

Журналист тобольской телекомпании ТРК «Тобольское время», член партии «Единая Россия» Шамиль Гулиев, который смог задать вопрос Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции, поделился впечатлениями от разговора с президентом.

«Я и представить не мог, что со мной произойдет такое чудо! Невероятные и потрясающие ощущения от пресс-конференции Президента России! Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность задать вопрос! Я, конечно, сильно волновался! Это лучшее событие в моей жизни! Слава Богу!», – написал Шамиль на своей страничке в ВКонтакте.

У президента он спросил, будет ли введена регистрация в социальных сетях по паспорту и как защитить детей от деструктивной информации в интернете, которая приводит к буллингу, призывам к различным несанкционированным действиям и другим провокациям.

Тюмень, Ольга Федорова

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