В Тюмени приостановлен суд над главой банды похитителей джипа Степана Киричука

Ленинский районный суд Тюмени 27 декабря приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Георгия Хижнякова. Причина – плохое самочувствие подсудимого, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области и добавили, что слушания возобновятся после его выздоровления.

Тренера по каратэ Георгия Хижнякова обвиняют в создании ОПГ. Группа похитила автомобилей на общую стоимость почти 15 млн рублей. ​

Напомним, Хижняков был ранее судим за аналогичное преступление.​ В течение 2002-2007 годов банда занималась угонами, самым громким из преступлений был вооруженный захват летом 2004 года джипа тогдашнего мэра Тюмени Степана Киричука вместе с ним.

Киричук тогда не пострадал, угонщики высадили его из автомобиля на трассе, когда узнали, кто находился за рулем.

В 2009 году Хижняков был приговорен к 8 годам лишения свободы. Он отсидел 5 лет из 7, назначенных ему судом и был освобожден досрочно по состоянию здоровья.

Но через год после выхода, в 2015 году, по версии следствия, Хижняков снова создал организованную группу для угона дорогих иномарок. В ее состав в разное время входили четыре человека, в том числе один из прежних участников. Угонщики с помощью спецустройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных машинах.

В январе 2018 года ОПГ Хижнякова разоблачили. Но в октябре того же года ее лидеру удалось скрыться, он был объявлен в розыск. Задержать Хижнякова удалось лишь через два года в Екатеринбурге. В 2019 году трое сообщников Хижнякова были осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 5,5 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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