В общежитии Тобольской духовной семинарии нашли очаг коронавируса

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. К уже действующему очагу в ишимском филиале областной психиатрическая больницы добавилось общежитие Тобольской духовной семинарии.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в целом заболеваемость населения ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей и на 45,8% выше недельного эпидемического порога.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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