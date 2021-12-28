В общежитии Тобольской духовной семинарии нашли очаг коронавируса

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. К уже действующему очагу в ишимском филиале областной психиатрическая больницы добавилось общежитие Тобольской духовной семинарии.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в целом заболеваемость населения ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей и на 45,8% выше недельного эпидемического порога.

Тюмень, Ольга Федорова

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