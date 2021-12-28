В гордуме Тюмени нашли замену скончавшемуся депутату

Место в гордуме Тюмени, освободившееся после смерти Олега Касьянова, займет координатор регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко. Такое решение принял высший Совет ЛДПР. Сегодня аппарат региональной ячейки направил соответствующие документы в горизбирком Тюмени.

Александр Яковенко родился 10 июня 1989 года в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Член ЛДПР с 2011 года, с 2018 года – координатор тюменского реготделения партии и помощник главы ЛДПР Владимира Жириновского. Входит в состав облизбиркома, как член с правом решающего голоса от либерал-демократов.

Тюмень, Ольга Федорова

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