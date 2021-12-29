Губернатор Моор разрешил барам и кафе работать ночью

Ночные клубы и рестораны в Тюменской области с 30 декабря могут принимать посетителей с QR-кодами в ночное время. Соответствующе постановление подписал губернатор Александр Моор.

Как сообщает информационный центр региона, ограничение времени деятельности танцплощадок, дискотек, ночных клубов и предприятий общественного питания с 23 часов до 06 часов отменяется для заведений, принимающих посетителей по предъявлению QR-кодов, подтверждающих наличие вакцинации или ревакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность.

Основанием для допуска посетителей в ночное время могут также служить медицинские документы, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 48 часов.

Кроме того, в период с 30 декабря по 20 января допускается посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, СПА-комплексов и термальных источников без предъявления QR-кодов.

Ранее сотрудники баров и кафе устроили в соцсетях флешмоб #МоорОткрой. Они просили губернатора Тюменской области снять запрет на работу ночных заведений с 23:00 до 6:00.

Тюмень, Ольга Федорова

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