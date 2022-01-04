В Тюмени горит Антипинский НПЗ

Видео – группа ЧП Тюмень ЧС в ВК

В Тюмени крупный пожар на Антипинском НПЗ. Облако черного дыма видят жители сразу нескольких районов города. Очевидцы пишут в социальных сетях, что пожар начался в десятом часу утра. Перед тем как появилось пламя люди якобы почувствовали взрывную волну.

На место выехали пожарные расчеты. Предварительно площадь пожара 100 квадратных метров. Загорелась установка глубокой обработки мазута.

Обновлено в 09:57. В МЧС по Тюменской области прокомментировали ситуацию. Сообщение о загорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ поступило в 9:42 по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение колонны на площади 100 м.кв.

В 9:43 к месту пожара прибыло первое подразделение ПЧ №1 АНПЗ, также на место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. На месте создано 3 боевых участка на тушение и защиту установок. Всего подано 14 лафетных стволов

В 11 час. 20 мин. пожар был локализован, подразделения продолжают работу. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека, 26 ед. техники, в том числе от МЧС России 60 чел, 18 ед. техники

Тюмень, Ольга Федорова

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