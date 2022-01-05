Тюменский прокурор будет контролировать расследование пожара на Антипинском НПЗ

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование причин пожара на Антипинском НПЗ. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Речь идёт о пожаре, который вспыхнул 4 января 2022 года. Пострадавших нет.

Как рассказали в тюменской прокуратуре, расследовать причины пожара на заводе будет комиссия, которую создал Ростехзнадзор.

Процессуальную проверку проводит МЧС, а именно отдел административной практики и дознания по г. Тюмени, Тюменскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка.

Ранее в управлении МЧС сообщали, что горела фракционная колонна на территории нефтеперерабатывающего завода.

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В управлении Роспотребнадзора сообщили, что уже проверили пробы воздуха – превышения вредных веществ не выявлено.

«04.01.2022 отбор проб воздуха проведён в ближайшей точке жилой застройки с.Антипино и на границе санитарно-защитной зоны Антипинского нефтеперерабатывающего завода с учётом направления ветра. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», – указано на сайте ведомства.

Тюмень, Наталья Ефремова

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