Спикер тюменской облдумы Корепанов опроверг слухи о своей болезни

Спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов опроверг слухи о своей болезни.

«Вы что! Нет у меня никакого коронавируса, я здоров как бык! Вчера провел внеочередное заседание думы, – заявил «Новому Дню» Сергей Корепанов. – Я хотел в феврале ревакцинироваться, но у меня очень много антител, врачи сказали, что пока не нужно». По словам Корепанова, сейчас он отдыхает в санатории «Тараскуль». В Тюмень вернется в пятницу вечером.

Сегодня телеграм-канал «Тюменская уМоора» сообщил, что вакцинированный спикер облдумы заболел ковидом и поэтому его обязанности исполняет Андрей Артюхов.

Напомним, в ноябре прошлого года Корепанов сделал неоднозначное заявление, сравнив антиваксеров и противников QR-кодов с шахидами. В декабре ему пришлось публично извиниться за свои слова.

Тюмень, Ольга Федорова

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