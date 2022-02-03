Бывший мэр Тобольска может стать губернатором

Бывший мэр Тобольска, а сейчас замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур, стал кандидатом на пост губернатора Томской области.

Как сообщает РБК, кандидатура Мазура является основной. При этом окончательного решения еще нет.



Владимиру Мазуру 55 лет, он уроженец Томской области. Работает в УВП с 2020 года, он курирует тему местного самоуправления. До прихода в администрацию президента чиновник был вице-губернатором Калужской области, а еще ранее работал главой Тобольска и вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования.

Тюмень, Ольга Федорова

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