Губернатор Моор рассказал, как решить проблему бездомных животных

Губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что действующая в России система обращения с бродячими животными не эффективна и не обеспечивает безопасность граждан.

«Какую бы систему не придумали – это будет работа с последствиями. Я глубоко убежден, что причина кроется в безответственном поведении владельцев. Решить проблему можно только установив обязательное чипирование животных, их индивидуализацию. И самое главное – нужно, чтобы у владельцев была очень строгая ответственность, – сказал Моор сегодня в ходе пресс-конференции. – Животные откуда на улице берутся? Либо они убежали из дома, либо их выбросили на улицу. Надо сделать так. Чтобы владелец, не должным образом выполняющий свои обязанности, возмещал государству расходы на отлов и платил штраф. Тогда люди начнут чувствовать ответственность, на улицах станет меньше бездомных собак и с ними можно будет работать по существующей схеме».

Напомним, вслед за северными соседями Тюмень потребовала ужесточить закон об обращении с животными. На прошлой неделе депутаты гордумы подготовили проект изменений в федеральное законодательство. Тюменцы пришли к выводу, что выпуск бездомных собак из приютов обратно на улицу, как сейчас того требует закон, приводит к образованию стай и повышению агрессивности животных. При этом в России по-прежнему отсутствуют требования по обязательной регистрации и учету домашних животных и не введена административная ответственность за нарушение требований к их содержанию.

Тюмень, Ольга Федорова

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