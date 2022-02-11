В тюменском правительстве ликвидировали должность замгубернатора и перераспределили полномочия

В правительстве Тюменской области ликвидировали должность заместителя губернатора, директора департамента информатизации. Ранее, 8 февраля, с этой позиции уволилась Мария Рудзевич.
Также информационный центр сообщает о перераспределении полномочий в тюменском правительстве.
Теперь дополнительно к существующим полномочиям заместитель губернатора Вячеслав Вахрин координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области.
Заместитель губернатора Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность регионального департамента экономики.
Заместитель губернатора Алексей Райдер координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения.
Заместитель губернатора Владимир Чейметов координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube