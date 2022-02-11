В тюменском правительстве ликвидировали должность замгубернатора и перераспределили полномочия

В правительстве Тюменской области ликвидировали должность заместителя губернатора, директора департамента информатизации. Ранее, 8 февраля, с этой позиции уволилась Мария Рудзевич.

Также информационный центр сообщает о перераспределении полномочий в тюменском правительстве.

Теперь дополнительно к существующим полномочиям заместитель губернатора Вячеслав Вахрин координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность регионального департамента экономики.

Заместитель губернатора Алексей Райдер координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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