Тюменскому охотинспектору, убившему беременную лосиху, ужесточили наказание

Тюменский областной суд 15 февраля усилил наказание для бывшего охотоведа Николая Бабкевича, застрелившего беременную лосиху. Вместо назначенного ранее райсудом условного срока Бабкевич получил 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

21 апреля 2020 года Бабкевич без разрешения на охоту, в запрещенные для добычи лося сроки застрелил двух лосей – самку и самца. Затем освежевал туши, разделал их и спрятал мясо, шкуры и головы незаконно добытых животных, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Как напоминает телеграм-канал «Тюменская уМоора», лосиха была на последних сроках беременности, а Бабкевич был в компании vip-охотников, в том числе – бывшего замглавы Тюмени, единоросса Николая Романова. Браконьеров преследовали, но они скрылись в Кулиге в домах Бабкевича и Романова.

При обыске полиция изъяла у бывшего охотинспектора оружие, квадроциклы, патроны, рации, навигаторы. Мясо было найдено в кофрах квадроциклов. Романов забаррикадировался в своем доме и не пустил сотрудников полиции, а Бабкевич взял вину на себя. Остальные участники охоты прошли по делу свидетелями.

Тюмень, Ольга Федорова

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