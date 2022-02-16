В тюменском цирке, где упал канатаходец, артисты работали без страховок

В тюменском цирке, где в конце прошлого года упал канатоходец, эксплуатировалось неисправное оборудование и не было страховочных устройств.

Об этом сообщила прокуратура, которая провела проверку и выявила нарушения в сфере охраны труда.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона, а кроме того, возбудило в отношении руководителя цирка дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Дело направлено для рассмотрения в госинспекцию труда в Тюменской области.

Напомним, гимнаст Махмуд Суанбеков рухнул с высоты прямо на глазах у зрителей 25 декабря во время новогоднего шоу «Звездный круиз». Артист получил ушибы обеих ног.

Тюмень, Ольга Федорова

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