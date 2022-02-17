В Тюмени снесут дом, на который дети жаловались Путину

В Тюмени снесут пятиэтажный дом по адресу ул. К.Маркса, 121, на который жаловались президенту Путину. Как сообщили в администрации города, такое решение было принято вчера членами межведомственной комиссии. После проведения необходимых юридических процедур здание будет внесено в программу по расселению. Пока же за его содержанием и безопасной эксплуатацией продолжит следить управляющая организация.

5-этажка на Карла Маркса была построена в 1970 году. С 2017 года и до вчерашнего дня она была признана аварийной и подлежащей реконструкции. Это означает, что собственники должны были провести мероприятия, направленные на восстановление конструктивных элементов здания. Поскольку этого не происходило, а дом требовал решения все большего круга вопросов, в прошлом году УК «Легион» заказала у специализированной организации дополнительное обследование здания.

«Специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии», – рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, который сегодня посетил дом.

Заключение экспертов и стало основанием для того, чтобы комиссия приняла решение о сносе дома.

Напомним, в январе 2022 года дети, живущие в аварийном общежитии по адресу Карла Маркса, 121 записали видеообращение к Владимиру Путину. Ролик начинался с выкриков «Путин, помоги!». Затем дети демонстрировали выпавшие из стен дома кирпичи, черную плесень на стенах, отсутствие батарей, ветхие помещения.

Видеозапись была размещена в соцсетях.

В УК «Легион», которая управляет общежитием, сообщали, что опасности для жильцов нет, при этом люди сами устраивают акты вандализмам, выламывая окна, отрезая трубы.

Сейчас управляющая компания обрабатывает все заявки собственников в обязательном порядке. При этом зачастую УК приходится устранять и последствия самовольных переустройств жителей.

«На каждом этаже расположены места общего пользования: туалет, душевая, кухня. При этом некоторые жители провели работы по обустройству санузлов в своих квартирах, которые не предназначены для этих целей. В них нет гидроизоляции, зачастую элементы сетей соединены негерметично, кто-то использовал трубы меньшего диаметра, чем необходимо, – сказал представитель УК «Легион» Расим Гусейнов. – Есть и другие недостатки, которые стали результатом неквалифицированной и несогласованной с техническими требованиями работы. Получилось так, что, когда одни моются, то топит других».

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Тюмень, Ольга Федорова

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