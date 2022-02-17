Экс-директор дептранса Тюмени не выйдет из СИЗО

Суд не выпустил из СИЗО бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова. Он просил заменить ему меру пресечения на более мягкую, однако сегодня его апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Фролов будет находиться в СИЗО до 2 апреля.

Напомним, Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый вместе с сотрудником департамента, своей родственницей и с директором коммерческой организации совершили хищение бюджетных средств в размере около 5 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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