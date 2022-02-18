Жителей дома в Тюмени, где обрушилась крыша, перевезли в гостиницу

Администрация Тюмени предложила жителям дома по ул. Сакко, 29, где сегодня обрушилась кровля, временно переехать в гостиницу.

«Частично разрушена крыша и участок ее стропильной системы, а также потолочное перекрытие в одной из верхних квартир, – рассказал замглавы города Петр Вагин. – Это стало основанием для принятия решения по признанию дома и территории вокруг него зоной вероятной ЧС. Жителям рекомендовали покинуть это помещение и переселиться в гостиницу. Сегодня им предоставили автобус и оказали помощь в переезде».

В мэрии сообщили, что планируют обеспечить жилищные права граждан в течение 2022 года. В это время жители пострадавшего дома могут жить сначала в гостинице (до двух месяцев), а после – в съемных квартирах. Плата за найм будет возмещаться, если жилье в доме № 29 по ул. Сакко у пострадавших было единственным.

Дом на улице Сакко – это бревенчатое 2-этажное здание 1920 года постройки. С 2016 года оно имело статус аварийного, однако власти не спешили расселять людей. Всего в доме расположено 6 квартир – по три на каждом этаже. На верхнем никто не жил, на первом этаже проживали 16 человек, половина из них – несовершеннолетние. К счастью, никто не пострадал.

Тюмень, Ольга Федорова

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