Тюменские депутаты предлагают дать льготы тем, у кого работают осужденные

Депутаты тюменской областной думы предлагают дать налоговые льготы компаниям, использующим труд граждан, осужденных к принудительным работам. Такой законопроект внесли на рассмотрение думы депутаты фракции ЛДПР.

Регионам было поручено до 2024 года расширить сеть исправительных центров для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ. В сентябре 2021 года в Тюменской области был создан один изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-1 на базе имущества ООО «ТК ТюменьАгро». Он рассчитанный на 53 человека, что не закрывает всех потребностей региона, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2022 году необходимо создать не менее 400 мест в исправительных центрах.

При этом в муниципалитетах отсутствует имущество, соответствующее установленным требованиям. Таким образом, остается формировать центры на базе частных предприятий.

«С учетом предъявляемых требований участки исправительных центров еще могут быть созданы на базе трех предприятий –«Тюменьстальмост», «Рашфор» и «Шаттдекор». Однако в настоящее время работа с данными предприятиями не принесла результата», – сообщают авторы законопроекта.

В связи с этим они предлагают в 2022 году установить ставку налога на имущество в размере ноль процентов для организаций, использующих труд осужденных к принудительным работам и создавших участок исправительного центра на базе своего имущества.

Законопроект поддержан УФСИН России по Тюменской области.

Напомним, что наказание для граждан, проживающих в исправительных центрах, переведено в принудительные работы. Эти люди не находятся под стражей, не лишены свободы, они имеют право работать на предприятиях, в организациях. Центры призваны решить сразу два вопроса – ресоциализации осужденных и занятости населения в регионах. В свою очередь предприниматели получат квалифицированные кадры.

Тюмень, Ольга Федорова

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