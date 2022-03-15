Губернатор Моор выразил соболезнования семьям тюменских военных, погибших на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в ходе спецоперации на Украине тюменским военным.

В своем телеграм-канале он написал, что вчера в Ишимском районе проводили в последний путь рядового контрактной службы Антона Лукошкова. И это уже третий тюменец, павший смертью храбрых при проведении военной спецоперации на Украине.

«Сагындык Кудайбергенов, Алексей Глущак и Антон Лукошков отдали свои жизни ради обеспечения безопасности нашей Родины. Склоняю голову перед их подвигом, – пишет Моор. – Я искренне разделяю горе родителей и близких. Уверен, такие же чувства испытывают все жители региона».

Далее губернатор процитировал отца одного из погибших солдат. Напашвай Кудайбергенов сказал, что гордится сыном, который сознательно выбрал профессию защитника Родины и отдал свою жизнь за правое дело. «Сагындык погиб не зря. Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации мы поддерживаем. Главное – довести ее до конца», – считает Напашвай Кудайбергенов.

«Я абсолютно согласен с ним», – заявил губернатор Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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