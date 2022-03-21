В Тюменской области хоронят двух бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине

В Тюменской области прощаются с военнослужащими, которые погибли в ходе военной операции на Украине. 21 марта информационный центр правительства региона в своём телеграм-канале сообщил о гибели Андрея Петрова и Никиты Анциперовича.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», – заявил глава региона.

Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.

Тюмень, Наталья Ефремова

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