Губернатор Моор будет богатым, его не узнал спикер облдумы

Курьезный случай произошел на внеочередном заседании тюменской облдумы 18 марта. После того, как парламентарии рассмотрели законопроект об обеспечении устойчивости экономики, слово попросил губернатор Александр Моор, находившийся на видеосвязи.

«Можно мне?», – спросил губернатор у спикера Сергея Корепанова, имея в виду возможность выступления.

«Кто? – не узнал Моора по голосу Корепанов. – Кто, я не пойму?».

«Губернатор я», – назвался Моор по должности, чем вызвал у спикера думы приступ смеха.

Губернатор поблагодарил депутатов за оперативное принятие закона о мерах поддержки экономики. Он подчеркнул, что все национальные, региональные проекты в 2022 году должны быть реализованы, а авансирование подрядчиков поможет им выполнить контракты.

«Сегодня деньги – это кровь экономики, поэтому этот закон очень важен», – сказал Моор.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»