В Тюмени задержали преступную группу с сотрудниками Росимущества

В Тюмени суд отправил в СИЗО фигурантов расследования о мошенничестве с федеральными землями. Это в том числе сотрудник службы безопасности ТюмГУ Михаил Захаров и его сын Захар Захаров. А также другие лица, которых подозревают в участии в преступной схеме – Александр Томилов и Денис Авдеев. Есть и пятый участник – Сергей Скоробогатов. Его отправили под домашний арест. Об этом сообщает 21 марта 2022 года объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Решение принял Ленинский районный суд Тюмени. По данным суда, все фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере ( ч.4 ст.159 УК РФ).

«Используя служебное положение, обвиняемые по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей», – говорится в материалах суда.

Г-н Скоробогатов будет находиться под домашним арестом по 16 мая 2022 года. Захаровы, Томилов, Авдеев будут находиться в СИЗО по 15 мая 2022 года.

Постановления не вступили в законную силу.

По данным документов управления Росимущества, Захар Захаров является начальником отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Денис Авдеев – его заместитель. Имя Александра Томилова также можно найти в документах Росимущества за 2020 год.

Ни СК, ни МВД не прокомментировали информацию о задержании вышеназванных господ.

Как пишет телеграм-канал «Наше Лукомоорье», Михаил Захаров был начальником ОВД Ярковского района, потом возглавлял оперативную группу временной группировки отделов и подразделений МВД России Заводского района Грозного. Неоднократно поощрялся правительственными и ведомственными наградами, в числе которых – медаль «За отличие в охране общественного порядка», полученная за участие в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике.

Тюмень, Наталья Ефремова

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