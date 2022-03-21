У фигурантов дела о манипуляциях с федеральными землями в Тюменской области нашли 30 млн рублей наличными

Следователи раскрыли некоторые обстоятельства уголовного дела в отношении группы, включающей сотрудников тюменского управления Росимущества. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области, обвиняемые – это уже бывшие сотрудники управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Когда именно они уволились – не уточняется. Но на момент совершения манипуляций с землёй фигуранты ещё работали чиновниками.

В числе обвиняемых – бывший начальник отдела управления земельного фонда, распоряжения федеральным имуществом управления (вероятно, Захар Захаров), а также два бывших сотрудника управления Росимущества (вероятно, Денис Авдеев и Александр Томилов) и два гражданских лица (вероятно, Михаил Захаров, сотрудник службы безопасности ТюмГУ, и Сергей Скоробогатов). Следователи не называют фамилии фигурантов, но чуть ранее их назвали в суде (однако там не назвали должности).

Всем вышеназванным господам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемые разработали преступную схему. Их деятельность сводилась к хищению права на земельный участок площадью чуть менее 10 гектаров, расположенный в Тюменском районе, под видом совершения сделки в виде заключения договора купли-продажи между МТУ Росимуществом и коммерческой организацией. Ущерб от действий группы оценивается в размере не менее 60 млн рублей», – заявили в следственном комитете.

Ранее суд назвал другую сумму ущерба – более 100 млн рублей.

Силовики провели обыски по местам работы и жительства обвиняемых. В том числе правоохранители изъяли свыше 30 млн. рублей наличными, полученных преступным путём.

Тюмень, Наталья Ефремова

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