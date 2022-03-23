Тюменца оштрафовали на 40 тыс. рублей за пацифистский плакат

В Тюмени 23 марта 2022 года оштрафовали молодого человека, который вышел на улицу с пацифистским плакатом. Об этом сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал на 40 тыс.рублей в доход государства Антона К.,1990 года рождения. Он признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности)», – уточнили в суде.

Плакат мужчина развернул 13 марта на ул. Республики, 145.

Тюмень, Наталья Ефремова

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