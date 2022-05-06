В Тюмени девушку оштрафовали на 40 тыс. рублей за антивоенный плакат

В Тюмени суд оштрафовал девушку за антивоенный плакат. Она устроила одиночный пикет 3 мая 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области 6 мая. Девушке 1995 года рождения назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Она признана виновной в нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Свой плакат она развернула на Центральной площади. По словам Натальи, таким образом она хотела выразить свою гражданскую позицию против каких-либо военных действий на территории любого государства, рассказали в пресс-службе.

Постановление не вступило в законную силу.

Это не первый случай, когда в Тюмени штрафуют горожан за пацифисткие плакаты.

Тюмень, Наталья Ефремова

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