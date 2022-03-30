В деле замглавы «Россети Тюмень» появились новые фигуранты

В Тюмени суд заключил под стражу 46-летнего Виталия Лейкина. Мужчина связан с резонансным уголовным делом в отношении заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень», директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и его коллег.

Лейкин обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредников, за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ), – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Мужчина будет находиться в СИЗО до 28 мая 2022 года.

Виталий Лейкин – представитель одной из подрядных структур филиала АО «Россети Тюмень» – Тюменские электрические сети. Как пишет телеграм-канал «Наше ЛукоМоорье», судя по всему он не захотел добровольно сообщить о даче взятки должностным лицам филиала, за что и поплатился.

По данным канала, в материалах уголовного дела появились фамилии учредителей и других компаний-подрядчиков. Все они написали явки с повинной по эпизодам дачи взятки должностным лицам.

Напомним, Кирилл Стрельцов обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ). Он находится в СИЗО вместе с заместителем директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никитой Калининым и исполняющим обязанности заместителя филиала АО «Россети Тюмень» Павлом Михайловым (оба также обвиняются в получении взятки должностным лицом).

Тюмень, Ольга Федорова

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