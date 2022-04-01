Погибшими из-за отравления газом в тюменском СНТ оказались общественник Волошин и его сын

От отравления угарным газом в Тюменской области скончался общественник Сергей Волошин и его 11-летний сын. Об этом сообщает издание «72.ру». Ранее имена погибших не были известны. Трагедия случилась 31 марта в СНТ «Петровский остров». В одном из частных домов, оборудованных газовым котлом, отравилась семья из пяти человек. Мама и двое детей остались живы, попали в больницу. Отец и сын погибли.

Следственный комитет проводит проверку.

Смерть Волошина подтвердили его друзья, пишут журналисты. Они уточняют, что погибший был руководителем регионального отделения Движения и Гвардии Захара Прилепина, руководил движением «За правду» в регионе.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»