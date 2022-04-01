В Тюмени СК возбудил дело по факту гибели людей от отравления газом

В Тюмени следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей от отравления газом. Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Трагедия произошла 31 марта в СНТ «Петровский остров». В одном из частных домов, оборудованных газовым котлом, там проживала многодетная семья.

«В доме обнаружены тела мальчика 2011 г.р., и его отца 1978 г.р. Остальные члены семьи – мама и еще двое детей 2012 и 2021 г.р. с признаками отравления угарным газом доставлены в одно из медицинских учреждений города Тюмени, где им оказывается медицинская помощь», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых – неисправность газового оборудования, в том числе и вентиляционной системы.

Тюмень, Ольга Федорова

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