В Тюменской области школьник сломал ключицу на уроке физкультуры

Сладковская средняя общеобразовательная школа заплатит за перелом, который ученик получил на уроке физкультуры. Инцидент произошёл 25 февраля 2022 года. Подробности раскрывают в прокуратуре Тюменской области 21 апреля 2022 года.

«На уроке физкультуры на лыжной базе учащийся толкнул одноклассника. От толчка несовершеннолетний покатился на лыжах со снежной канавы, не устояв, упал на снег и, ударившись плечом, получил закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков. По заключению экспертов подростку причинён средней тяжести вред здоровью», – рассказали в надзорной инстанции.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Надзорная инстанция подготовила иск в суд. По решению суда школа заплатит пострадавшему 50 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

Тюмень, Наталья Ефремова

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