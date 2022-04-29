После ЧП в Сладковской школе ребёнок отказываться учиться

Очередная травма ученика в Сладковской школе стала поводом для новой компенсации. В сентябре школьник прищемил дверью пальцы ученице. Девочка не только вынуждена проходить долгое лечение, она отказывается идти в школу. Образовательному учреждению придётся заплатить компенсацию семье пострадавшего ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 29 апреля 2022 года.

«9 сентября дочь Ольги С. находилась в коридоре школы, мимо неё пробегал Николай С., который пнул её. Девочка побежала за ним. Парень забежал в класс, начал закрывать за собой дверь и прижал девочке пальцы руки. Девочка находилась в шоковом состоянии от боли. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у школьницы травма пятого пальца правой кисти в виде открытого перелома концевой части ногтевой фаланги. Несовершеннолетней требуется операция и длительное лечение. Кроме того, девочка замкнулась в себе и не желает посещать школу», – рассказали обстоятельства инцидента в суде.

Суд взыскал со школы в пользу истца 60 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Сладковский район, Наталья Ефремова

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