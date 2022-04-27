Тюменские власти продали скандальную компанию «Биотэкс»

Властям Тюменской области наконец-то удалось продать свое ОАО «Биотэкс-групп». 26 апреля на торгах госактив с номинальной стоимостью 82,7 млн рублей за 34,5 млн рублей купила компания «Русские протеины Тюмень» (занимается переработкой биологических отходов животного происхождения, производством кормовой муки и технического жира).

Начальная цена лота составляла 69 млн рублей, но покупатель сбил ее до минимальной.

До этого правительство области уже неоднократно пыталось продать «Биотэкс», однако заявок не было. Предпоследний аукцион, назначенный на 15 марта 2022 года, также был признан не состоявшимся.

Напомним, «Биотэкс-групп» принадлежало департаменту имущества Тюменской области. Предприятие занимается производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Жители Ишима, в котором располагается «Биотэкс» постоянно жаловались на неприятный трупный запах, который идет от производственной площадки, поэтому перед продажей областные власти провели модернизацию очистных сооружений.

Площадь недвижимого имущества «Биотэкс-групп» составляет 32,6 тыс. кв.м., площадь земельных участков, на которых оно расположено – 34 тыс. кв.м. На предприятии работает 47 человек.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»