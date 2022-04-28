На тюменском проекте «Сибура» произошел групповой несчастный случай

Появились подробности ЧП, произошедшего 24 апреля на территории ООО «ЗапСибНефтехим» (предприятие «Сибура») в Тобольске. Как сообщает Роструд, там зафиксирован групповой несчастный случай.

«На территории «ЗапСибНефтехим» с работниками ООО трест «Татспецнефтехимремстрой» произошел групповой несчастный случай. При выполнении ремонтных, огневых работ по вскрытию крышки фильтра на установке пиролиза произошло возгорание, в результате чего пострадало 3 слесаря-ремонтника плюс представитель административно-управленческого персонала – мастер по ремонту технологического оборудования», – рассказали в госинспекции труда.

Ранее представители предприятия и правительства Тюменской области сообщали об одном погибшем и одном пострадавшем.

В связи с ЧП Ростехнадзор формирует комиссию с участием представителя госинспекции труда в Тюменской области для расследования несчастного случая, определения его причин и установления лиц, допустивших нарушения в области промышленной безопасности и требований охраны труда.

Тобольск, Ольга Федорова

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