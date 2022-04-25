На тюменском предприятии «Сибура» опять погиб человек

На тобольском комплексе «ЗапСибНефтехим» («Сибур») погиб рабочий. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на пресс-службу компании.

«При выполнении ремонтных работ на установке пиролиз «ЗапСибНефтехима» произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника компании «Татспецнефтехимремстрой», выполнявших работы на объекте. Один из пострадавших погиб, один госпитализирован. Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин произошедшего», – рассказали в правительстве.

Ремонтные работы на установке проводились в рамках начавшегося 14 апреля ежегодного комплексного планово-предупредительного ремонта. Остальные производства нефтегазохимического комплекса продолжают работать в текущем режиме. Рисков для экологии и персонала нет, – считают в «ЗапСибНефтехиме».

Напомним, это далеко не первый случай гибели людей на тобольском предприятии «Сибура». К примеру, 19 февраля 2019 года на территории «ЗапСибНефтехима» погиб инженер по охране труда. Осенью 2018 года там упал с высоты 18 метров и разбился насмерть подсобный рабочий. В августе 2018 года на «ЗапСибНефтехиме» мужчина получил смертельный удар током. В июне один работник получил ожоги, другой – тяжелые травмы. В июле рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». В беспорядках приняли участие более 300 человек.

Тобольск, Ольга Федорова

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