На площадке «Сибура» в Тобольске новое ЧП

На «Сибуре» новое ЧП. После бунта на строительной площадке в Тобольске, который из-за невыплаты зарплаты устроили рабочие, Роструд сообщил об еще одном инциденте. На ООО «ЗапСибНефтехим» тяжело пострадал мужчина.

Как сообщили в ведомстве, трудовой мигрант из Казахстана упал с шахтной лестницы прямо на наконечник проушины заземления проектного исполнения. В результате происшествия 28-летний работник ООО «СтройМонтажРазвитие» получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

«В ходе расследования установлено, что среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ при монтаже трубопроводов и связанных с ними конструкций, отсутствие контроля со стороны должностных лиц общества за соблюдением требований безопасности», – рассказали в инспекции труда в Тюменской области.

Комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством, работодателя привлекли к административной ответственности.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 23.07.18

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