На площадке «Сибура» продолжают находить нарушения: рабочий получил ожоги

Стало известно об очередном ЧП на территории ООО «Сибур Тобольск». Во время нанесения антикоррозийного покрытия внутри фильтра, представляющего собой замкнутый сосуд, произошло воспламенение паров. В результате происшествия работник «УралСпецМонтаж» получил термические ожоги.

«В ходе расследования установлено, что среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за ходом ремонтных работ, не использование принудительной вентиляции при работе внутри емкости», – сообщили в Роструде. Кроме того, выяснилось, что мужчина был допущен к производству работ на высоте 14 метров без обучения и проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ.

По результатам расследования ЧП, которое произошло 25 июня, комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Готовятся документы для привлечения к административной ответственности.

Напомним, 15 июля рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». Прокуратура до сих пор ведет проверку по факту беспорядков, в которых участвовало более 300 человек. На прошлой неделе Роструд сообщил об еще одном инциденте на «Сибуре» – трудовой мигрант из Казахстана тяжело травмировался, упав с шахтной лестницы на арматуру.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 30.07.18

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