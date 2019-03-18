На площадке «Сибура» в Тобольске погиб инженер

На территории «ЗапСибНефтехима» зафиксирован очередной несчастный случай. Прямо на рабочем месте 19 февраля погиб инженер по охране труда. Мужчина почувствовал себя плохо в пункте временного обогрева и упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть от остановки сердца.

Как сообщает госинспекция труда в Тюменской области, погибший был сотрудником ООО «Кип-Электромонтаж». У мужчины имелась хроническая ишемическая болезнь сердца.

В настоящее время в Роструде решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. «Было установлено, что в нарушение статьи 299 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре с работником указана продолжительность вахты 90 дней», – пояснили в надзорном ведомстве.

Согласно ТК, продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. Только в исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена работодателем до трех месяцев с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Напомним, что это не первое ЧП на строящемся в Тобольске «ЗапСибНефтехиме» (проект «Сибура»). Осенью прошлого года там упал с высоты 18 метров и разбился насмерть подсобный рабочий. В августе на «ЗапСибНефтехиме» мужчина получил смертельный удар током. В июне один работник получил ожоги, другой – тяжелые травмы. В июле рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». В беспорядках приняли участие более 300 человек.

Тобольск, служба информации

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