На площадке «Сибура» в Тобольске погиб рабочий

На площадке ООО «ЗапСибНефтехим» зафиксировано очередное ЧП. Как сообщает гострудинспекция Тюменской области, 5 октября текущего года подсобный рабочий ООО «ТЭСС Сибирь» закреплял кабель возле эстакады, затем поднялся на площадку эстакады, не удержался и упал с высоты 18 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Гострудинспекция установила, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и подготовке работников по охране труда, а именно допуск к работе лица, не прошедшего первичный инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда. Кроме того, не пройден в установленном порядке медицинский осмотр, а также не проведена специальная оценка условий труда его рабочего места.

«Комиссией несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Виновные лица привлечены к административной ответственности», – сообщили в Роструде. Напомним, ЧП на площадках «Сибура» в Тобольске случаются регулярно. В августе на «ЗапСибНефтехиме» мужчина получил смертельный удар током. В июне один работник получил ожоги, другой – тяжелые травмы. В июле рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». В беспорядках приняли участие более 300 человек.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 22.11.18

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