На площадке «Сибура» погиб рабочий

На территории строительной площадки ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» произошел очередной несчастный случай. Работник ООО «Челябинский завод электрооборудования» во время выполнения электромонтажных работ 16 августа получил смертельный удар током.

«В ходе расследования установлено, что среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, допуск к производству работ электромонтажника без оформленного надлежащим образом наряда-допуска, без проведения целевого инструктажа, без включения в состав бригады по наряду-допуску», – сообщает госинспекция труда в Тюменской области. Кроме того, состав бригады был определен без учета условий выполнения работ и возможности обеспечения надзора за рабочими со стороны производителя работ.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Виновные лица привлечены к административной ответственности. ЧП на площадках «Сибура» случаются регулярно. В июне один работник получил ожоги, другой – тяжелые травмы. В июле рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». Прокуратура до сих пор ведет проверку по факту беспорядков, в которых участвовало более 300 человек.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 20.09.18

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