В Тюмени начнется суд над экс-сотрудником СК, насмерть сбившим двух человек

В Тюмени скоро начнется судебный процесс над бывшим замначальника следственного отдела следственного управления региона Павла Шадрина. Его дело поступило в Ленинский районный суд города.

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем БМВ. Он ехал на огромной скорости и на путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени сбил двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»