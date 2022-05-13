В Тюмень для тушения пожаров летит транспортный вертолёт из ХМАО

В Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел в отношении людей, которых подозревают в организации природных пожаров. Об этом сообщил 13 мая 2022 года губернатор Александр Моор. Он также рассказал, что в регион из Сургута летит транспортный вертолёт Ми-26 для помощи в тушении огня.

«Ежедневно задействовано не менее четырёх вертолётов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолёт может сбросить около 15 тонн воды», – рассказал глава Тюменской области в своём телеграм-канале.

Г-н Моор отметил, что задымление в регионе вызвано пожарами не только в Тюменской, но и в соседних областях – Курганской и Омской. В самой Тюменской области бушуют и лесные, и ландшафтные пожары.

«Ландшафтные пожары тушим в восьми районах региона, в четырёх – лесные. Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки. На территории, где складывается особенно напряжённая обстановка, оперативно перебрасываем дополнительные силы. Так, в Упоровский район сегодня для борьбы со стихией прибыли 43 сотрудника лесопожарных формирований и три единицы техники», – уточнил глава Тюменской области.

Он попросил граждан не поджигать ничего.

Тюмень, Наталья Ефремова

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