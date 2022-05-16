Вице-губернатор Тюменской области Сарычев уходит в отставку

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев уходит в отставку. Он будет работать в должности советника губернатора Александра Моора на общественных началах. Об этом сообщил сам г-н Моор вечером 16 мая в своём телеграм-канале.

При этом у тюменского главы появится два новых заместителя. Повышение получает директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Павел Белявский. Он станет заместителем губернатора. Кроме того, вице-губернатором назначена Ольга Кузнечевских.

По словам г-на Моора, Сергей Сарычев сам принял решение об изменении места работы. Приводим текст поста губернатора полностью.

«В правительстве региона кадровые перестановки. Сергей Михайлович Сарычев принял решение перейти на другую работу.

С огромным уважением отношусь ко всему, что он сделал за 30 лет работы в органах власти. Сергей Михайлович внёс огромный вклад в развитие общественно-политической системы и сохранение стабильности в нашем регионе. Могу сказать без преувеличения, его опыт и политическая мудрость были оценены всеми губернаторами, с которыми он работал. Сергея Михайловича знают и уважают не только по всей большой Тюменской области, но далеко за её пределами. Его профессиональный путь можно считать образцом служения Отечеству. Уверен, что на новом месте работы, мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши тёплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах.

На должность вице-губернатора назначена Ольга Александровна Кузнечевских, заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике – Павел Викторович Белявский», – сообщил в канале глава Тюменской области.

Тюмень, Юлия Фролова

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