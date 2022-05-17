«Сарычев устал и начальство его раздражало» – в Тюмени обсуждают причины отставки вице-губернатора

Представители тюменского истеблишмента обсуждают отставку вице-губернатора Сергея Сарычева. Большинство из них признаются, что давно знали о планах «вечного» зама покинуть должность, неизвестной оставалась только точная дата.

«Еще пару месяцев назад Сергей Михайлович сказал, что уходит в одну из корпораций. Он уже давно тяготился работой в правительстве. Речь не идет ни о повышении, ни о переходе, например, в полпредство. Сарычев просто устал работать», – рассказал «Новому Дню» источник в правительстве региона.

Наблюдатели отмечают, что вице-губернатор хотел уйти гораздо раньше. Но останавливали обязательства. Сначала по смене губернатора в 2018 году, потом Конституция и выборы в Госдуму. Кстати, одной из причин желания уйти на покой, по словам экспертов, стали напряженные отношения Сергея Сарычева с блоком внутренней политики администрации президента.

«Там очень много разного рода и калибра сотрудников. От них сыплется невероятное количество задач, зачастую нелепых, бестолковых. Опытного и грамотного Сарычева это раздражало и он этого не скрывал. В АП отвечали ему взаимностью», – пояснил собеседник агентства. Возможно, именно этим объясняется падение тюменского вице-губернатора в различных рейтингах, которые составляют федеральные телеграм-каналы.

Еще один источник «Нового Дня» считает, что желание уволиться из правительства у Сергея Сарычева могло усилиться после начала спецоперации на Украине.

«У Сарычева фантастический инстинкт самосохранения. Он еще в конце 90-х, во время борьбы за губернаторство в Тюменской области Сергея Собянина и Леонида Рокецкого, доказал, что умеет выбирать нужную сторону, перейдя к будущему победителю – Собянину, хотя ранее работал у Рокецкого. Сейчас, в непредсказуемой ситуации, которая будет развиваться в регионе в условиях западных санкций, Сарычев мог не захотеть оставаться на ставшей слишком рискованной должности», – предполагает собеседник.

При этом, уход Сергея Сарычева создает вопросы к губернатору Александру Моору. Вице-губернатор держал в своих руках две важнейшие сферы – взаимодействие с силовым блоком (ФСБ, МВД, СК и прокуратура) и внутреннюю политику, прежде всего – контроль над руководителями муниципальных образований.

«То, что Моор отпустил Сарычева, означает, что силовой блок полностью контролируется губернатором и он не ощущает угрозы ни от прокуратуры, ни от ФСБ. Это не удивительно, ведь они все вместе пьют и охотятся», – говорит источник в правительстве. Другой вопрос, что будет, если Москва поменяет кого-то из нынешних силовиков. В команде Моора не осталось человека, который сможет быстро наладить новые отношения.

Однако главная проблема, по мнению собеседников «Нового Дня», кроется во взаимодействии с главами муниципалитетов. Сергей Сарычев управлял внутренней политикой «вручную», его указания никто не рисковал игнорировать. Сейчас внупол отдан в ведение Павла Белявского, директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Белявскому еще нет и 42 лет, подавляющее большинство глав муниципалитетов старше его и дольше работают на руководящих должностях. «Будут ли главы беспрекословно слушаться Белявского, как слушались Сарычева – большой вопрос», – считают наблюдатели. Косвенно справедливость этой оценки подтвердил и губернатор Моор, написавший, что Сарычев остается его советником «на общественных началах» – он по прежнему будет принимать участие во внутриэлитных коммуникациях.

Некоторые обращают внимание на дату отставки Сарычева. Один из депутатов областного парламента предположил, что она логично укладывается в версию о продолжении карьеры Сарычева в тюменской облдуме. По мнению народного избранника, после ухода из думы единоросса Сергея Романова (дума должна рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий на заседании 26 мая – прим. ред.), у Сарычева появляется возможность «доизбраться» на его место уже в сентябре этого года.

У этой версии есть противники. «Сомневаюсь, что Сергей Михайлович захочет идти в думу. Во-первых, это надо будет «работать лицом» во время предвыборной кампании, а он крайне не любит публичность. Во-вторых, он вряд ли захочет быть простым депутатом, а кто-то из нынешнего руководства облдумы вряд ли «подвинется»», – считает источник «Нового Дня» в правительстве региона.

Большинство опрошенных все-таки уверены, что Сергей Сарычев уходит в крупный бизнес. При этом, никто не смог назвать компанию, в которой он будет работать. «У Сергея Михайловича давно было много хороших предложений, что именно он выбрал пока известно только очень узкому кругу», – говорят чиновники.

Сам Сергей Сарычев никак не комментировал ни причины ухода, ни место своей будущей работы. Дозвониться до теперь уже бывшего вице-губернатора не удалось, он не ответил на звонки.

Тюмень, Николай Бастриков, Ольга Федорова

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